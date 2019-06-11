Александр Мостовой: мы выйдем из группы на ЧЕ-2020, сейчас для России золотое время
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой оценил победную игру национальной команды против Кипра (1:0) в квалификации ЧЕ-2020.
"Перед игрой говорил, что будет нелегко. Одно дело Сан-Марино, а другое — Кипр, который во многом прибавил. Ну если ссылаться на игру, то я думаю, 2:0 должны были выигрывать. Получилось 1:0 и вроде бы тяжело и минимальная разница в счете. С другой стороны, 3 очка — это 3 очка.
И опять же, возвращаемся к тому, о чем ранее говорили. Есть Россия, есть Бельгия и Шотландия в какой-то мере и все. Заострять внимания не стоит. Была бы группа сильнее, можно было порассуждать о перспективах. Об игре сейчас нету смысла говорить. Вот если бы 0:0 или 1:1 сыграли, тогда да.
Сейчас абсолютно непринципиально с какого места Россия выйдет из группы. Еще есть отборы Лиги Наций. Скоро на чемпионате Европы вообще все страны будут играть. Раньше был Кубок чемпионов и играли только чемпионы, а в Лиге чемпионов команды со 2-3 места выходят и играют на этом турнире. У нас кроме Бельгии нету конкурентов. Ровно так же я говорил перед чемпионатом мира, что Россия выйдет из такой группы, тем более у себя дома. Здесь то же самое, мы выйдем, сейчас для России золотое время.
Я думаю, отчасти такая вялая игра связана с тем, что это последний матч перед большим отпуском. По себе скажу, настраиваться на такие игры довольно тяжело и выходишь немного расслабленным. С другой стороны Сан-Марино обыграли крупно. Но тут все идет от обратного, совершенно другой соперник, его сопротивление. Одно название Сан-Марино, я думаю, если ветеранов собрать, мы их обыграем. А другое дело Кипр, немного другой соперник. Но вообще, я думал, что 2:0 обыграем спокойнее", - цитирует Мостового Sport24.ru.
"Перед игрой говорил, что будет нелегко. Одно дело Сан-Марино, а другое — Кипр, который во многом прибавил. Ну если ссылаться на игру, то я думаю, 2:0 должны были выигрывать. Получилось 1:0 и вроде бы тяжело и минимальная разница в счете. С другой стороны, 3 очка — это 3 очка.
И опять же, возвращаемся к тому, о чем ранее говорили. Есть Россия, есть Бельгия и Шотландия в какой-то мере и все. Заострять внимания не стоит. Была бы группа сильнее, можно было порассуждать о перспективах. Об игре сейчас нету смысла говорить. Вот если бы 0:0 или 1:1 сыграли, тогда да.
Сейчас абсолютно непринципиально с какого места Россия выйдет из группы. Еще есть отборы Лиги Наций. Скоро на чемпионате Европы вообще все страны будут играть. Раньше был Кубок чемпионов и играли только чемпионы, а в Лиге чемпионов команды со 2-3 места выходят и играют на этом турнире. У нас кроме Бельгии нету конкурентов. Ровно так же я говорил перед чемпионатом мира, что Россия выйдет из такой группы, тем более у себя дома. Здесь то же самое, мы выйдем, сейчас для России золотое время.
Я думаю, отчасти такая вялая игра связана с тем, что это последний матч перед большим отпуском. По себе скажу, настраиваться на такие игры довольно тяжело и выходишь немного расслабленным. С другой стороны Сан-Марино обыграли крупно. Но тут все идет от обратного, совершенно другой соперник, его сопротивление. Одно название Сан-Марино, я думаю, если ветеранов собрать, мы их обыграем. А другое дело Кипр, немного другой соперник. Но вообще, я думал, что 2:0 обыграем спокойнее", - цитирует Мостового Sport24.ru.