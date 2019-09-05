Владимир Пономарев: думаю, что наши выиграют у шотландцев 2:0, главное - не расслабляться

- Чего ждать о предстоящей игры? Нужно всегда к любому противнику серьезно относиться. Хотя в принципе команда Шотландии сейчас особо на международной арене не котируется. Да и результаты у них сейчас нехорошие, - отметил Пономарев. - Но у себя на поле они все равно, конечно, будут сопротивляться. Тут все зависит от того, как получится у нас игра. Самое главное, чтобы мы не расслабились - вот чего я опасаюсь. Как будешь к соперникам относиться - таки они себя и поведут. Очень серьезно нужно с ними играть. И играть на победу - здесь не может быть других вариантов. Думаю, что наши выиграют 2:0.
- Как надо тактически к этой игре подходить?
- У нас в этом плане уже все устроено: оборона, полузащита и нападение уже стабилизировались. Так что здесь вариантов этой игры быть не может. Разве если только Станислав Черчесов будет кого-то из молодежи подпускать. Но вряд ли он сейчас рискнет. Уверен, что будем играть в старом варианте состава. Удивляет, конечно, что он Федора Чалова отдал выступать за молодежную сборную. Это меня как-то немножко обеспокоило. Все-таки Чалов у нас забивной. Он чувствует, где нужно находиться, чтобы забить гол. Это редкое чутье.
- Как вам сейчас форма Артёма Дзюбы?
- Нечего. Двигается он много, работает много - этого у него не отнимешь. Дзюба не стоит на месте, все время ищет партнеров на поле, отдает пас, открывается. В общем, хорошее впечатление Дзюба производит.
- Но с реализацией у него все же есть трудности...
- Ничего страшного. Его время придет. У него моменты хорошие. Да, не попал он в ворота в матче со «Спартаком». Но то, что моменты есть - это уже здорово. Главное, что они создаются. Придут голы. Думаю, мы обязательно должны выиграть предстоящий матч.
- Нужен быстрый гол в ворота соперника?
- Не обязательно. Сначала нужно будет разобраться с обороной и посмотреть, что они из себя представляют. Это всегда так бывает. Однако наверняка наши ребята просмотрели различные эпизоды игры сборной Шотландии. Конечно, все это есть у Черчесова. Это раньше мы ничего не знали о сопернике: нулевые в плане информации были, выходили и присматривались что к чему. А сейчас можно понять сразу, как соперники играют, кем играют и какие слабые у них стороны. Это все определяется элементарно. Так что трудностей здесь быть не должно.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Владимир Пономарев: думаю, что наши выиграют у шотландцев 2:0, главное - не расслабляться
Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарев в интервью корреспонденту Rusfootball.info поделился ожиданиями от отборочного матча Евро-2020 Шотландия - Россия.
Фото: cskanews.ru
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