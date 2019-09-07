Дмитрий Сенников: если Россия обыграет Казахстан, можно спокойно паковать чемоданы на чемпионат Европы

Бывший игрок сборной России Дмитрий Сенников прокомментировал победу национальной команды над Шотландией (2:1) в рамках отбора на Евро-2020.

Фото: ТАСС