«Шотландцы дома первые минуты всегда идут вперед, пока есть силы, плюс болельщики гонят. Первые пятнадцать минут мы не устояли, нам затолкали этот мяч. Главное — смогли перестроиться, после пропущенного гола у нас было значительное преимущество.
Можно сказать, что наши парни уже вышли из группы, если будем показывать такой же футбол, то ничего не помешает.
Конечно, можно сказать, что Жирков — легенда сборной. Он играет на очень хорошем уровне, всегда доказывает, что он не ветеран, можно не смотреть на его возраст. В нынешней схеме пока не находится место Чалову, Дзюба однозначно будет играть, думаю, все правильно сделали. Чалов играет за молодежку, там себя показывает, если будет забивать по 3-4 мяча в игре, то, конечно, его вызовут в национальную команду. Нынешняя модель сборной подразумевает, что должен играть Дзюба, а из-под него два быстрых игрока. Пока схематично наша команда не может играть в два нападающих.
С Казахстаном не будет расслабленности, будет ротация, но ребята понимают, что если победа, то можно спокойно паковать чемоданы на чемпионат Европы», — сказал Сенников в беседе с Sport24.
Дмитрий Сенников: если Россия обыграет Казахстан, можно спокойно паковать чемоданы на чемпионат Европы
Бывший игрок сборной России Дмитрий Сенников прокомментировал победу национальной команды над Шотландией (2:1) в рамках отбора на Евро-2020.
Фото: ТАСС
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