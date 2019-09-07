» » Дмитрий Сенников: если Россия обыграет Казахстан, можно спокойно паковать чемоданы на чемпионат Европы

Дмитрий Сенников: если Россия обыграет Казахстан, можно спокойно паковать чемоданы на чемпионат Европы

Бывший игрок сборной России Дмитрий Сенников прокомментировал победу национальной команды над Шотландией (2:1) в рамках отбора на Евро-2020.
Фото: ТАСС
«Шотландцы дома первые минуты всегда идут вперед, пока есть силы, плюс болельщики гонят. Первые пятнадцать минут мы не устояли, нам затолкали этот мяч. Главное — смогли перестроиться, после пропущенного гола у нас было значительное преимущество.

Можно сказать, что наши парни уже вышли из группы, если будем показывать такой же футбол, то ничего не помешает.

Конечно, можно сказать, что Жирков — легенда сборной. Он играет на очень хорошем уровне, всегда доказывает, что он не ветеран, можно не смотреть на его возраст. В нынешней схеме пока не находится место Чалову, Дзюба однозначно будет играть, думаю, все правильно сделали. Чалов играет за молодежку, там себя показывает, если будет забивать по 3-4 мяча в игре, то, конечно, его вызовут в национальную команду. Нынешняя модель сборной подразумевает, что должен играть Дзюба, а из-под него два быстрых игрока. Пока схематично наша команда не может играть в два нападающих.

С Казахстаном не будет расслабленности, будет ротация, но ребята понимают, что если победа, то можно спокойно паковать чемоданы на чемпионат Европы», — сказал Сенников в беседе с Sport24.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Сенников Чемпионат Европы Сборная России Сборная Шотландии
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Дмитрий Селюк: за то, что Федун построил «Спартаку» стадион за свои деньги, болельщики должны ему аплодировать 1
Ролан Гусев: не знаю, за что критиковали Жиркова. Стоит только поаплодировать ему
Супруга Шюррле с дочерью прилетели в Москву
Андрей Канчельскис: Жирков — легенда сборной? Легенды — Яшин, Стрельцов
Андрей Чернышов: Жирков показывает, как при правильном отношении к себе можно быть лидером сборной
Дмитрий Сенников: если Россия обыграет Казахстан, можно спокойно паковать чемоданы на чемпионат Европы 2
Ролан Гусев: сборная России способна обыграть бельгийцев. Надеюсь, что с первого места выйдем мы 3
Сборная России показала, что происходило в раздевалке после победы над Шотландией 3
Игорь Колыванов: приятно удивил Жирков, такое впечатление, больше всех пробежал
Андрей Чернышов — о победе сборной России: мы показали солидную игру, обыгран прямой конкурент
Сергей Прядкин: вернутся ли Кокорин и Мамаев в профессиональный футбол? Не могу об этом говорить, лучше тренерам оценивать
Роналду — самый быстрый нападающий Серии А в сезоне-2019/20
Михаил Галактионов: поздравляю команду и наших болельщиков с победой над Сербией 1
Главный тренер сборной Белоруссии: у нас стоит задача сделать команду, которая смогла бы решить задачу выхода на ЧЕ-2020
Кокорин рассказал о встрече с человеком, нелицеприятно высказывавшемся о нём и Мамаеве в программе Малахова 13
Сборная Германии проиграла в домашнем матче отбора Евро впервые с 2007 года
В ФИФА оценили спасение защитника Евгения Чернова в игре с «Локомотивом»
"СКА-Хабаровск" дома оказался сильнее курского "Авангарда"
Мишель Платини: я обязательно вернусь в футбол
Йоахим Лев: Голландия была лучшей командой по итогам 90 минут, Германия заслужила поражение
Ян Вертонген: матч Бельгии с Сан-Марино был действительно странным 1
Павел Мамаев: «Краснодар» вправе был разорвать контракт, но они отменили своё решение на данный момент 2
Гильерме: пропущенный гол — моя ошибка. Но это сложный момент 9
Александр Кокорин: Семак постоянно был на связи, ему большое спасибо
Неймар отметился голом и результативным пасом в первом матче за сборную Бразилии после травмы
Роналду заработает минимум 162 млн евро по 10-летнему контракту с Nike 1
Гол Чичарито помог сборной Мексики разгромить США 1
Сборная Уругвая на 90-й минуте вырвала победу у Коста-Рики
Андрей Канчельскис: такую Шотландию я давно не видел. Раньше была боевитая команда с личностями 3
Сборная России подарила шотландцам особые матрешки 1
Все новости