Бывший нападающий раменского "Сатурна" и "Москвы" Андрей Мовсесьян оценил выступление сборной России в матчах отбора к Евро-2020 с Шотландией (2:1) и Казахстаном (1:0), а также поделился ожиданиями от домашней игры с лидером группы — Бельгией.
"Все прекрасно понимали, что после победы над Шотландией подопечные Станислава Черчесова практически гарантировали себе проход в финальную часть турнира. В том матче команда сделала ту работу, которую надо. А в игре с Казахстаном, когда ты уже гарантировал себе какое-то место, ребята старались победить, много атаковали, пытались как можно раньше поразить ворота соперника, но тех эмоций, когда сборная проигрывала по ходу матча в Глазго — этого сейчас недоставало. Но в сборной результат превыше всего. Они его добились — честь им и хвала. Никакой критики команда точно не заслужила.
Хотелось бы отметить, что в сборной Черчесова ни один футболист не опускается ниже своего уровня. Это дает возможность сборной набирать очки, показывать добротный футбол. Все это говорит о том, что каждый исполнитель понимает свою роль на поле, знает свои обязанности и очень дисциплинированно их исполняет. Коллектив от всего этого выигрывает. В матче с Казахстаном и Шотландией хотелось как раз отметить команду — все качественно выполняли на поле свои функции. Ну чуть-чуть выделился Фернандес — мы забили, Дзюба в первой игре воспользовался своим моментом — снова гол.
Что касается игры с Бельгией, то футбол — это такая игра, где ошибаются все. Никто не сомневается в том, что бельгийцы обладают высоким уровнем исполнителей. Но мы же сборная, которая на что-то претендует. Не только сейчас или вчера, но и в будущем. Поэтому почему бы не пытаться, не стараться обыгрывать Бельгию. Посыл должен быть очевиден — надо сделать все, чтобы дома взять в матче с ними три очка", — цитирует Мовсесьяна News.ru.
Андрей Мовсесьян: почему бы сборной России не постараться обыграть Бельгию?
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