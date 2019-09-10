» » Андрей Мовсесьян: почему бы сборной России не постараться обыграть Бельгию?

Андрей Мовсесьян: почему бы сборной России не постараться обыграть Бельгию?

Бывший нападающий раменского "Сатурна" и "Москвы" Андрей Мовсесьян оценил выступление сборной России в матчах отбора к Евро-2020 с Шотландией (2:1) и Казахстаном (1:0), а также поделился ожиданиями от домашней игры с лидером группы — Бельгией.

"Все прекрасно понимали, что после победы над Шотландией подопечные Станислава Черчесова практически гарантировали себе проход в финальную часть турнира. В том матче команда сделала ту работу, которую надо. А в игре с Казахстаном, когда ты уже гарантировал себе какое-то место, ребята старались победить, много атаковали, пытались как можно раньше поразить ворота соперника, но тех эмоций, когда сборная проигрывала по ходу матча в Глазго — этого сейчас недоставало. Но в сборной результат превыше всего. Они его добились — честь им и хвала. Никакой критики команда точно не заслужила.

Хотелось бы отметить, что в сборной Черчесова ни один футболист не опускается ниже своего уровня. Это дает возможность сборной набирать очки, показывать добротный футбол. Все это говорит о том, что каждый исполнитель понимает свою роль на поле, знает свои обязанности и очень дисциплинированно их исполняет. Коллектив от всего этого выигрывает. В матче с Казахстаном и Шотландией хотелось как раз отметить команду — все качественно выполняли на поле свои функции. Ну чуть-чуть выделился Фернандес — мы забили, Дзюба в первой игре воспользовался своим моментом — снова гол.

Что касается игры с Бельгией, то футбол — это такая игра, где ошибаются все. Никто не сомневается в том, что бельгийцы обладают высоким уровнем исполнителей. Но мы же сборная, которая на что-то претендует. Не только сейчас или вчера, но и в будущем. Поэтому почему бы не пытаться, не стараться обыгрывать Бельгию. Посыл должен быть очевиден — надо сделать все, чтобы дома взять в матче с ними три очка", — цитирует Мовсесьяна News.ru.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Мовсисян Сборная России Сборная Бельгии
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

"Ливерпуль" активировал опцию продления в контракте Матипа
Александр Тарханов: Сычев получил травму и пока не готов играть за "Пюник". Его надо подготовить
Александр Тарханов: у сборной России хорошие перспективы на Евро-2020
Защитника "Эвертона" оштрафовали за незаконную рекламу букмекерской конторы
Андрей Мовсесьян: почему бы сборной России не постараться обыграть Бельгию? 2
Генеральный директор "Зенита" избран в исполком Ассоциации европейских клубов
Станислав Черчесов: Кокорин и Мамаев должны убеждать игрой не только меня, но и общественность
Андрей Аршавин удивился реакции футболистов "Арсенала" на Федерера: будто Бога увидели. Надо себя уважать 6
Футболист "Лидса" делал ставки на игры своей команды. Его дисквалифицировали на 6 недель 1
Генрих Мхитарян: в Англии уже не чувствовал удовольствия от игры 1
Кэтэлин Карп — о будущем в «Уфе»: не хочу играть за места в нижней части таблицы, все в команде хотят думать о еврокубках
Станислав Черчесов: Кутепов уже год почти не играет, мы в сборной ничего сделать с этим не можем 7
Пресс-атташе сборной Казахстана: очень крутая организация со стороны РФС, надеюсь, наши сборные еще будут встречаться
Леонид Слуцкий поздравил юных футболистов из своей школы с победой в международном турнире
Станислав Черчесов: Дзюбу знаю с 18 лет. За это время он и повзрослел, и поседел 3
Артём Ребров — о сбывшейся мечте детства: я счастлив, что оказался не только игроком «Спартака», но и смог оставить след в истории великого клуба 3
Гендиректор «Зенита» Александр Медведев стал членом исполкома Ассоциации европейских футбольных клубов 1
Станислав Черчесов: когда Жирков в сборной, тренировочный процесс под него подгоняем
«ПСЖ» хочет избавиться от Неймара в январе
Станислав Черчесов: оставьте вопрос о моём совмещении и вообще его не поднимайте 1
Российский фанат рассказал о своём пребывании во французской тюрьме за беспорядки на Евро-2016 2
Селихов опять выбыл надолго. Травмы уничтожают его карьеру 4
Станислав Черчесов — о матчах с Шотландией и Казахстаном: было не легко и не просто, это было важно 1
Денис Макаров: про интерес ЦСКА ко мне слышал, общался с людьми. Хорошо поговорили – я почувствовал заинтересованность
Итальянские власти заблокировали 114 пиратских сайтов, которые транслировали матчи Серии А
ЦСКА заинтересован в приобретении лучшего бомбардира «Нефтехимика»
РФС считает, что матч «Чайка» — «Черноморец» носил неспортивный характер
Александр Дюков: я бы хотел, чтобы Кокорин и Мамаев вернулись в большой футбол
Наша молодёжка – мощь. Но надо доказать это на поле в Болгарии 3
РФС заключил партнерское соглашение с сетью магазинов «Магнит» 1
Все новости