Александр Соболев: каждый хочет попасть в сборную, но я не ожидал, что это может произойти

Один из лидеров бомбардирской гонки РПЛ, нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев дал первое интервью в расположении сборной России, передаёт корреспондент Rusfootball.info.

Фото: Rusfootball.info

– Что творилось в голове, когда узнал о вызове в сборную?



– Да ничего особенного. Позвонили, сказали, что скоро вылет. Поехал на базу, собрал вещи, бутсы, поехал в аэропорт.



– Ждал этого момента? Всё-таки наверняка себя уже подогревал, 10 голов забил…



– Нет, список уже был на этот этап. Был спокоен, что не вызовут. Думал, что ещё рано, потому что нужно проявлять себя дальше. Но сегодня я здесь и счастлив.



– Вчера говорили с Черчесовым 1 на 1, о чём?



– Просто поприветствовал, спросил, как настроение и готов ли я влияться в команду, в тренировочный процесс.



– Перед началом сезона ставил задачу попасть в сборную?



– Любой футболист хочет попасть в сборную, но не ожидал, что это может произойти.



– Станислав Саламыч велел пресс-атташе проконтролировать, чтобы вы не рассказали, что вчера делали. Что вы такого вчера делали?



– Да ничего такого, приехал на базу, разместился.