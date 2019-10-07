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Александр Соболев: каждый хочет попасть в сборную, но я не ожидал, что это может произойти

Один из лидеров бомбардирской гонки РПЛ, нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев дал первое интервью в расположении сборной России, передаёт корреспондент Rusfootball.info.
Фото: Rusfootball.info
– Что творилось в голове, когда узнал о вызове в сборную?

– Да ничего особенного. Позвонили, сказали, что скоро вылет. Поехал на базу, собрал вещи, бутсы, поехал в аэропорт.

– Ждал этого момента? Всё-таки наверняка себя уже подогревал, 10 голов забил…

– Нет, список уже был на этот этап. Был спокоен, что не вызовут. Думал, что ещё рано, потому что нужно проявлять себя дальше. Но сегодня я здесь и счастлив.

– Вчера говорили с Черчесовым 1 на 1, о чём?

– Просто поприветствовал, спросил, как настроение и готов ли я влияться в команду, в тренировочный процесс.

– Перед началом сезона ставил задачу попасть в сборную?

– Любой футболист хочет попасть в сборную, но не ожидал, что это может произойти.

– Станислав Саламыч велел пресс-атташе проконтролировать, чтобы вы не рассказали, что вчера делали. Что вы такого вчера делали?

– Да ничего такого, приехал на базу, разместился.


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Теги: Сборная России Соболев Крылья Советов Черчесов
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