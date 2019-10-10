Комличенко: есть ли у меня свой жест? Да. Если вы не заметили, в Чехии я нормально забиваю

Дебютировавший за сборную России нападающий Николай Комличенко поделился впечатлениями от победы над Шотландией (4:0)

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС