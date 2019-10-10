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Комличенко: есть ли у меня свой жест? Да. Если вы не заметили, в Чехии я нормально забиваю

Дебютировавший за сборную России нападающий Николай Комличенко поделился впечатлениями от победы над Шотландией (4:0)
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
- Дебют в сборной? Я счастлив! Всё было круто. Эмоции вообще супер, если честно. На таком стадионе выходить, да еще и при таком счете... Спасибо парням, тренерскому штабу, спасибо всем, кто поздравил после игры. Вообще бомба!

— Только времени мало, чтобы себя проявить.

— Ничего страшного, шаг за шагом. Я и этими пятью минутами насладился.

Ощущаю ли себя полноценным сборником? Как сказать... Тяжело ответить. Не прям уж таким сборником, но в коллективе себя по чуть-чуть лучше чувствую.

— Какие задания давал Черчесов между сборами? Он говорил, что даёт вам их...

— Это наши с тренерским штабом задания, которые я выполняю. Не буду их комментировать. Мы замечаем сами, может, и вы сами замечаете, но я на поле выгляжу намного лучше. Все это замечают.

Дебют в сборной награда от тренера? Может быть, Черчесов сегодня дал мне чуть-чуть почувствовать, надо Станислава Саламовича спрашивать. Мы с ним еще не говорили.

— Мечтаешь теперь сыграть на Евро?

— Конечно! Какими фразами обменялись с Дзюбой? Да классика. Я поздравил его с голами. Сказал: «Молодец, машина». Он мне пожелал удачи. Ничего особенного. Есть ли у меня фирменный жест для празднования голов? Да, есть. Если вы не заметили, в Чехии я нормально забиваю. Если вы сегодня первый раз меня увидели, я понимаю.

Но для сборной у меня будет другой. Я целую кольцо, передавая жене привет. Сейчас у нас родился сын. Жест будет, будто палец в рот, как делал Тотти.

- Ещё минуты три и забил бы?

- Минуты три, и я, может, ещё одного шотландца куда-нибудь бы выкинул корпусом. По ситуации мы уже вперёд не бежали, поэтому не думал, что будет момент, чтобы забить. Надо было держать мяч.

Волнение? Его не было. Даже не знаю почему. Вроде бы такой стадион, много болельщиков, суперская атмосфера. Но выходил спокойно.

- Кто-то из игроков ЦСКА подкалывал насчёт несостоявшегося перехода? Это было ещё на сборе в сентябре, чуть-чуть общались, были шутки, - приводит слова игрока корреспондент Rusfootball.info


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Теги: Комличенко сборная России
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