"Раз ты участвуешь в турнире — надо бороться за победу. Мы и перед чемпионатом мира сказали: Кубок один, за него надо реально побороться. Сейчас групповой турнир продолжается, мы идем на втором месте. Кто не знает, могу подсказать: группы при жеребьевке будут складываться из корзин по результатам квалификационных игр, а не по месту в рейтинге.
Если мне память не изменяет, мы с французами делим сейчас место. После крупной победы над Кипром Россия — лучшая среди вторых. Этого мало. Поэтому после Кипра я сказал команде: радоваться будем потом, время после игры — это уже время перед следующей игрой.
Помериться силами с Бельгией принципиально важно, тем более что в первом матче мы уступили. Реванш было бы неплохо взять. Удовлетворить самолюбие в матче с топ-командой — бельгийцы же сейчас первые в мире в ранг-листе. И тогда мы точно будем знать, чего стоим. С любой командой сложно играть, но мало кто сегодня с ними сравнится. Отталкиваясь от Бельгии, будем реально понимать, кто поможет сборной России на чемпионате Европы", — цитирует Черчесова "Матч ТВ".
Черчесов: в матче с Бельгией неплохо бы взять реванш
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о принципиальности матча с Бельгией в рамках отбора Евро-2020.
Фото: ТАСС
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