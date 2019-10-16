» » Черчесов: в матче с Бельгией неплохо бы взять реванш

Черчесов: в матче с Бельгией неплохо бы взять реванш

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о принципиальности матча с Бельгией в рамках отбора Евро-2020.
Фото: ТАСС
"Раз ты участвуешь в турнире — надо бороться за победу. Мы и перед чемпионатом мира сказали: Кубок один, за него надо реально побороться. Сейчас групповой турнир продолжается, мы идем на втором месте. Кто не знает, могу подсказать: группы при жеребьевке будут складываться из корзин по результатам квалификационных игр, а не по месту в рейтинге.

Если мне память не изменяет, мы с французами делим сейчас место. После крупной победы над Кипром Россия — лучшая среди вторых. Этого мало. Поэтому после Кипра я сказал команде: радоваться будем потом, время после игры — это уже время перед следующей игрой.

Помериться силами с Бельгией принципиально важно, тем более что в первом матче мы уступили. Реванш было бы неплохо взять. Удовлетворить самолюбие в матче с топ-командой — бельгийцы же сейчас первые в мире в ранг-листе. И тогда мы точно будем знать, чего стоим. С любой командой сложно играть, но мало кто сегодня с ними сравнится. Отталкиваясь от Бельгии, будем реально понимать, кто поможет сборной России на чемпионате Европы", — цитирует Черчесова "Матч ТВ".


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Черчесов Сборная России Сборная Англии
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(2)

Последние новости

"Фиорентина" заинтересована в подписании Ибрагимовича
Бен Арфа: все игроки "ПСЖ" удивлялись тому, что я не играю
Черчесов: в матче с Бельгией неплохо бы взять реванш 3
Блан: Гвардиола - сын "Барселоны" и Йохана Кройфа 1
Кашаев: в ПФЛ много борьбы, ужасные стадионы и отвратительное судейство
Главный тренер молодежной сборной Польши может возглавить московское "Динамо" 3
Санчес перенес операцию и выбыл до конца года
Лунева прогнали через тоннель: я не чувствую боли 1
Аллегри близок к подписанию контракта с "МЮ" на сумму 7, 5 млн евро в год
Нигматуллин: сухая серия Медведева – стечение обстоятельств, а мне били пенальти
Рейды и задержания, слёзы Стоичкова, увольнения. На болгарский расизм очень жёсткая реакция 4
Зинченко сделал предложение своей девушке на cтадионе в Киеве 1
Черышев и Семёнов включены в символическую сборную недели отбора Евро-2020 5
Агуэро попал в аварию 2
Маммана: постараюсь сделать все, чтобы вернуться на 100% готовым
Лопес заявил, что простил Икарди, который несколько лет назад увел у него жену 3
У Лунева родился сын
Месси: без помощи моей команды я бы не выиграл "Золотую бутсу" 1
Нагорный: Слуцкий часто пишет нам с Далалояном
Защитник "Наполи": хотелось бы добиться успеха в Лиге чемпионов
Колосков: России не надо играть товарищеский матч с Украиной 3
Стоичков расплакался, комментируя расистский скандал в Болгарии 6
Главный тренер сборной Испании посвятил выход на Евро-2020 Энрике
Темников подал апелляцию в CAS на решение РФС отказать в иске против "Динамо"
Евдокимов сменил Черышева в должности главного тренера "Нижнего Новгорода" 1
Джикия встретится с болельщиками "Спартака" перед матчем с "Рубином" 8
Матч "Барселона" - "Реал" могут перенести в Мадрид из-за протестов
Маммана перенес успешную операцию в Испании
Джорджевич рассказал о кумире детства и любимом чемпионате
Энрике не включил ни одного игрока "МЮ" в объединенную сборную с "Ливерпулем"
Все новости