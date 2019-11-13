Новая форма не понравилась сборной. С Бельгией сыграем в той, в которой начинали отбор

Претензий было слишком много. Если неудачный дизайн (идиотский горизонтальный шов под воротником) ещё можно было принять, потому что adidas так делает не первый раз, а совсем плохо получилось из-за расцветки, то вот перевёрнутый триколор на рукавах – какая-то насмешка. Можно было бы сослаться на особое видение компании, но другим сборным флаги сделали нормальными – например, у Германии и Колумбии с рукавами всё в порядке.
У Колумбии правильный флаг на рукавах. pic.twitter.com/DzQv07Bf7h— Andrei Br?tkin (@ABrytkin) November 12, 2019
Да и качество официальных комплектов выглядело максимально странно. Та же мешкообразность напоминала экипировку десятилетней, а то и более давности, и странно смотрелась в 2019-м, когда все формы делают максимально облегающими и стильными.
Зато форму России представлял чернокожий парень. Для Adidas, видимо, это важнее.
Перевёрнутый флаг, странные швы и мешкообразность. Нам показали, в чём будет играть сборная на Евро
На презентации новой экипировки Станислав Черчесов в любимом патетическом стиле заявил:
- Мы принимали непосредственное участие в этом (разработке дизайна, прим. Rusfootball.info). Не может не нравиться то, что сам выбирали, - заявил главный тренер сборной России.
Можно было бы посмеяться, что форма получилась настолько плохой именно из-за участия наших футболистов, но итоговый результат не понравился даже им! Недовольны остались игроки, которым практически всегда глубоко наплевать, в чём выходить на поле. Инсайды об этом появились сразу, например, от телеграм-канала «Мутко против».
После такого фраза главного тренера звучит смешно, но ведь изначально было понятно, что это фирменное для подобных мероприятий преувеличение.
В шоке остались не только игроки, но и РФС. Естественно, первые люди нашего футбола не только видели форму раньше, но и согласовывали макеты – сложно представить, что от начала и до конца экипировку вели только adidas, а о ней ничего не знали.
Есть мнение, что все вопросы были решены ещё при старом руководстве (Александр Дюков занял пост президента РФС в феврале нынешнего года), но почему тогда за чуть ли не целый год ничего так и не исправили?
В любом случае теперь, похоже, решено, что оставшиеся игры отбора против Сан-Марино и Бельгии команда проведёт в том комплекте, в котором сборная начинала квалификацию. Вместо громкой игровой презентации – что может быть лучше, чем показать комплект в игре против бельгийцев? – новая форма, которая уже продаётся в магазинах, останется лежать на складе.
Как сообщается, РФС не планирует играть в старой форме следующие два года, пока Adidas не разродится следующим комплектом перед ЧМ-2022. Наши боссы настаивают, что форму нужно переделать, фирма навстречу пока не идет. Таким образом всё может закончиться разрывом контракта.
И было бы хорошо, учитывая, что обычно adidas делает для сборных.
Фото: Матч ТВ, "Чемпионат"