Новая форма не понравилась сборной. С Бельгией сыграем в той, в которой начинали отбор

В шоке даже РФС. Как сообщается, футбольное руководство страны вполне может разорвать контракт с adidas

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

У Колумбии правильный флаг на рукавах. pic.twitter.com/DzQv07Bf7h — Andrei Br?tkin (@ABrytkin) November 12, 2019

Изготовленная к грядущему Евро форма для сборной России не понравилась никому из тех, ради кого она делается – ни болельщикам, ни журналистам. В голосовании на нашем сайте ответ «Ужасно» выбрали 85 процентов читателей. Ещё 12, видимо, скрепя сердце сошлись на том, что сойдёт.Претензий было слишком много. Если неудачный дизайн (идиотский горизонтальный шов под воротником) ещё можно было принять, потому что adidas так делает не первый раз, а совсем плохо получилось из-за расцветки, то вот перевёрнутый триколор на рукавах – какая-то насмешка. Можно было бы сослаться на особое видение компании, но другим сборным флаги сделали нормальными – например, у Германии и Колумбии с рукавами всё в порядке.Да и качество официальных комплектов выглядело максимально странно. Та же мешкообразность напоминала экипировку десятилетней, а то и более давности, и странно смотрелась в 2019-м, когда все формы делают максимально облегающими и стильными.Зато форму России представлял чернокожий парень. Для Adidas, видимо, это важнее.На презентации новой экипировки Станислав Черчесов в любимом патетическом стиле заявил:- Мы принимали непосредственное участие в этом (разработке дизайна, прим.). Не может не нравиться то, что сам выбирали, - заявил главный тренер сборной России.Можно было бы посмеяться, что форма получилась настолько плохой именно из-за участия наших футболистов, но итоговый результат не понравился даже им! Недовольны остались игроки, которым практически всегда глубоко наплевать, в чём выходить на поле. Инсайды об этом появились сразу, например, от телеграм-канала «Мутко против».После такого фраза главного тренера звучит смешно, но ведь изначально было понятно, что это фирменное для подобных мероприятий преувеличение.В шоке остались не только игроки, но и РФС. Естественно, первые люди нашего футбола не только видели форму раньше, но и согласовывали макеты – сложно представить, что от начала и до конца экипировку вели только adidas, а о ней ничего не знали.Есть мнение, что все вопросы были решены ещё при старом руководстве (Александр Дюков занял пост президента РФС в феврале нынешнего года), но почему тогда за чуть ли не целый год ничего так и не исправили?В любом случае теперь, похоже, решено, что оставшиеся игры отбора против Сан-Марино и Бельгии команда проведёт в том комплекте, в котором сборная начинала квалификацию. Вместо громкой игровой презентации – что может быть лучше, чем показать комплект в игре против бельгийцев? – новая форма, которая уже продаётся в магазинах, останется лежать на складе.Как сообщается, РФС не планирует играть в старой форме следующие два года, пока Adidas не разродится следующим комплектом перед ЧМ-2022. Наши боссы настаивают, что форму нужно переделать, фирма навстречу пока не идет. Таким образом всё может закончиться разрывом контракта.И было бы хорошо, учитывая, что обычно adidas делает для сборных.