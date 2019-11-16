Игорь Тимофеев, агент полузащитника ЦСКА Дмитрия Ефремова, подтвердил, что 24-летний футболист покинет армейский клуб зимой.
Ранее сообщалось, что ЦСКА не собирается продлевать с футболистом контракт, истекающий в декабре.
"Дима продолжат восстанавливается от травмы. Восстановление идет не просто по плану, а даже с его опережением. По будущему пока не загадываем, до зимнего трансферного окна у Ефремова еще есть время на восстановление. Варианты есть, но о них говорить рано.
Единственная ясность — в ЦСКА он не останется. Клуб принял решение не продлевать соглашение, которое истекает зимой", — сказал Тимофеев в беседе с Sport24.
Ефремов в сентябре перенес операцию в связи с разрывом медиальной и передней крестообразной связок и выбыл из строя на длительный срок.
В сезоне-2019/20 Ефремов принял участие в двух матчах РПЛ, один раз появившись на поле с первых минут.
Агент: в ЦСКА Ефремов не останется. Клуб решил не продлевать контракт
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