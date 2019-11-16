Бывший футболист сборной России Ролан Гусев поделился мнением о поражении национальной команды страны в домашнем матче 9-го тура отборочного турнира Евро—2020 с Бельгией (1:4).
"В первую очередь вратарская позиция очень сильно хромает. Всё-таки Игоря Акинфеева надо возвращать в сборную.
На сегодняшний день мы пока на том уровне, где есть. Просто Бельгия играет в большинстве в топовых европейских чемпионатах, а мы — в РПЛ.
Если сборная среднего уровня, всегда надо начинать хорошо играть с обороны, и, если будет «автобус» сзади, проблемы не возникнут.
Если сборная хочет добиться результатов, надо возвращать Акинфеева. Это важно. Любыми путями надо его вернуть" - цитирует Гусева "Чемпионат".
Р. Гусев: нужно вернуть Акинфеева в сборную России любыми путями
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