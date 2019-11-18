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Сборная России проведет по 2 контрольных матча в марте и июне

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев прокомментировал опубликованную Федерацией футбола Молдовы информацию о товарищеском матче между молдавской национальной командой и сборной России в Кишиневе 31 марта 2020 года.

"РФС занимается планированием подготовки нашей сборной к Евро-2020, в которую входит и проведение двух контрольных матчей в марте и двух в июне.

Сейчас мы в финальной стадии переговоров с потенциальными спарринг-партнерами, в том числе и с командой Молдовы.

Надеюсь, что они будут завершены в ближайшее время, и мы будем готовы объявить о наших планах", — передает слова Алаева Sport24.


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Теги: Сборная России Чемпионат Европы Алаев
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