Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов высказался о важности Александра Головина для национальной команды.
"Саша — бесспорный лидер, мозг команды. Когда он не может играть — это огромная потеря для сборной. Заменить? В принципе любого игрока заменить можно. Но Головин — это уровень, класс, который и делает разницу. Сборная России с ним и сборная без него — это не одно и то же", - цитирует Самедова "Матч ТВ".
Самедов: Головин - это уровень
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