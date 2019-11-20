Бывший футболист "Спартака" Валерий Рейнгольд что фанатов, которые оскорбляли нападающего сборной России Артема Дзюбу в матче с Сан-Марино (5:0), нужно отправить в армию.
"Кто это делает, кто хамит и оскорбляет — это дебилы, а не болельщики. Самые настоящие. Такие люди с рождения не знают чувства тактики и культуры. Один какой-то человек заводит публику полуграмотную. Они сами не понимали, для чего орут. Артему не надо обращать на это внимание. Дебилов пруд пруди. Их уже не перевоспитаешь. В армию их надо, в стройотряды, дать им лопаты и лом в руки, пускай железные пути создают. Увы, не нам судить, но так воспитано некоторое молодое поколение", — цитирует Рейнгольда news.ru.
Рейнгольд: фанатов, которые оскорбляли Дзюбу, нужно в армию отправить, дать лопаты и лом
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