"На данном этапе у УЕФА нет комментариев", — сказали в пресс-службе организации Sport24.
Ранее комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях за нарушение допинговых правил. Исполком рассмотрит рекомендации 9 декабря на заседании в Париже.
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УЕФА отказался комментировать возможность отстранения России от Евро-2020
Разгоревшийся допинговый скандал может привести к тому, что Россия лишится права принять матчи Евро-2020, однако в УЕФА пока никак не комментируют сложившуюся ситуацию.
Фото: официальный сайт РФС
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