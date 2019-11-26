УЕФА отказался комментировать возможность отстранения России от Евро-2020

Разгоревшийся допинговый скандал может привести к тому, что Россия лишится права принять матчи Евро-2020, однако в УЕФА пока никак не комментируют сложившуюся ситуацию.

Фото: официальный сайт РФС