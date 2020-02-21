Олич: со сборной России сейчас никому не будет легко играть

Экс-форвард ЦСКА Ивица Олич поделился мнением о перспективах сборной России на предстоящем чемпионате Европы-2020.

"Россия становится сильнее? Это было видно еще на чемпионате мира, то, как сборная России сыграла. Они опять сыграют как надо, как сборная России должна играть. Они играют сердцем, играют друг за друга. Это видно. Раньше такого не было. Сейчас все игроки играют на самом высоком уровне. Со сборной России сейчас никому не будет легко играть", - цитирует Олича Sport24.

Напомним, Евро впервые в истории пройдет в 11 странах. Матчи турнира примут 11 городов Европы, включая Санкт-Петербург. Сборная России сыграет в одной группе с Бельгией ( "Крестовский"), Финляндией ("Крестовский") и Данией ("Паркен стэдиум").


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Теги: Олич Сборная России
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