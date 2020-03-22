"Кто как будет выступать, тот и будет играть в сборной, несмотря на возраст. Гильерме 35 будет, это не проблема для вратаря. Я сам играл до 40 и в паспорт к себе не заглядывал. Почему должен заглядывать к другим?
По Жиркову я уже пять-семь лет слышу, что он заканчивает, а Юра до сих пор играет в сборной, забил решающий гол в Шотландии. Если бы сегодня был игрок лучше Жиркова, Юра бы в сборной уже не играл. Он даёт команде как футболист и человек определённые плюсы. Почему мы должны отказываться от человека, который предан сборной?" — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».
К моменту чемпионата Европы в 2021 году Жиркову будет 37 лет, а 20 августа следующего года исполнится 38. В текущем сезоне он забил три мяча за "Зенит".
Черчесов: я уже 5-7 лет слышу, что Жирков заканчивает
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал наличие в команде возрастных игроков в свете переноса чемпионата Европы на год.
Фото: ТАСС
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!