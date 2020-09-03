Напомним, встреча завершилась со счетом 3:1. Забитыми мячами в составе сборной России отметились Вячеслав Караваев и Артем Дзюба, на счету которого дубль.
"Мы недостаточно довольны, потому что в некоторых простых ситуациях теряли мяч, что непозволительно. Мы давно не играли, почти год, и требовать синхронных действий неправильно. С другой стороны, есть моменты, которые надо срочно исправлять", - приводит слова Черчесова "Матч ТВ".
Также Черчесов отметил, что сборную России удивила схема сербской команды в три центральных защитника, но во втором тайме игроки сумели перестроиться под игру соперника.
Во 2-м туре Лиги наций сборная России встретится с венгерской сборной. Матч пройдет 6 сентября в Будапеште.
Черчесов: в некоторых простых ситуациях теряли мяч, что непозволительно
Наставник сборной России Станислав Черчесов подвел итоги матча 1-го тура Лиги наций против Сербии.
Фото: © REUTERS
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