Лопырёва прокомментировала победу сборной России над Венгрией

ПОБЕДА ???? Дядя (Аркадьевич) на базе, а значит тема россии?ского футбола снова актуальна за ужином ???? Позволю себе высказать свое? мнение касательно игры на стадионе легендарного ? Ференца Пушкаша ? наша Сборная @teamrussia одержала вторую Победу в Лиге Нации? UEFA ?на этот раз над Сборнои? Венгрии ?? теперь красная машина ?Саламыча получила право единолично возглавить группу ??На мои? взгляд непрерывная ротация и высочаи?шая конкуренция за место в составе , когда каждыи? игрок имеет шанс проявить себя и при этом никто не может быть уверен , что завтра выи?дет в основе ?Вот он - подход Черчесова. Привыкаем друг к Победам, не так ли? ??V @teamrussia