— Черчесов придерживается психологии, что основного вратаря не стоит менять матч за матчем. Чехарду делать нет никакого смысла. Последние две официальные игры был Шунин, и команда победила, так что логичным будет выбрать его, — рассказал Нигматуллин в интервью "СЭ".
Нигматуллин добавил, что вероятно, эксперименты с составом будут, чтобы дать возможность поиграть тем, кто имеет мало игровой практики. Сборной, считает бывший футболист, нужно смотреть на ближайший резерв, а также вести подготовку к серьезным матчам.
Игра Россия — Швеция начнётся сегодня в 19:15.
Нигматуллин: Черчесов придерживается психологии, что основного вратаря не стоит менять матч за матчем
Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от товарищеской игры сборной против Швеции.
Фото: Александр Федоров/SE
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