"Вызов не связан с игрой Кутепова против Швеции. У Андрея Семёнова микротравма, надеемся, что он сможет принять участие в предстоящих матчах", - передает слова Черчесова "Матч ТВ".
Напомним, что ранее стало известно о вызове Беляева в национальную команду вместо Георгия Джикии и Маринато Гильерме, которые покинули расположение сборной из-за сомнительных результатов теста на коронавирус.
Следующий матч россияне проведут 11 октября на "ВТБ Арене" против Турции.
Черчесов - о вызове Беляева в сборную России: это не связано с игрой Кутепова
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал вызов защитника "Арсенала" Максима Беляева.
Фото: "Матч ТВ"
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