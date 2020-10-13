"Состояние Черышева улучшается. Последний матч он вышел не так, как мы хотели. Мы с ним поговорили. Надеюсь, он будет больше приносить пользы.
У него была травма, но не можем разбрасываться футболистами", - сказал Черчесов.
Матч Россия - Венгрия состоится 14 октября. Начало - в 21:45 мск.
Команда Черчесова занимает первое место в 3-й группе Лиги Наций В.
В нынешнем сезоне Ла Лиги 29-летний Черышев в составе "Валенсии" провел один матч.
Источник: "СЭ"
Черчесов: состояние Черышева улучшается
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о готовности полузащитника Дениса Черышева выйти на поле в матче Лиги Наций с Венгрией.
Фото: РТ
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