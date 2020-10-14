"Вопросов по этому поводу не должно быть". Нигматуллин — о вратаре сборной в матче с Венгрией

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин считает, что голкипер Антон Шунин должен защищать цвета команды в игре против Венгрии.
Фото: ФК "Динамо"
— Кого оптимальнее ставить на ворота в этой игре? По-моему, в последних официальных матчах играет Антон Шунин, поэтому я думаю, что вопросов по этому поводу не должно быть, — рассказал Нигматуллин в интервью Sport24.

В сентябрьском матче Лиге наций россияне были сильнее Венгрии (3:2). Тогда сборная выигрывала 3:0 благодаря голам Миранчука, Оздоева и Фернандеса, но пропустила во втором тайме за восемь минут дважды, чуть было не упустив преимущество. В той встрече на воротах стоял также Антон Шунин. 33-летний вратарь отстоял все три осенних матча в Лиге наций, пропустив четыре мяча.

Матч Россия — Венгрия состоится сегодня. Начало: 21:45 мск.

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Теги: Сборная России Нигматуллин Шунин Динамо Лига наций
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