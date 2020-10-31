Как сообщает источник, 43-летний специалист возглавит команду до 2006 года рождения.
Уже в ноябре команда должна провести первый сбор под руководством Гусева.
Последним местом работы Гусева была юношеская сборная России до 2007 года рождения, где он был старшим тренером.
Источник: Sport24.
Источник: Ролан Гусев станет новым наставником юношеской сборной России
Бывший футболист "Динамо" и ЦСКА Роман Гусев может стать новым тренером юношеской сборной России.
Фото: Московский комсомолец
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