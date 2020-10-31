Источник: Ролан Гусев станет новым наставником юношеской сборной России

Бывший футболист "Динамо" и ЦСКА Роман Гусев может стать новым тренером юношеской сборной России.
Фото: Московский комсомолец
Как сообщает источник, 43-летний специалист возглавит команду до 2006 года рождения.

Уже в ноябре команда должна провести первый сбор под руководством Гусева.

Последним местом работы Гусева была юношеская сборная России до 2007 года рождения, где он был старшим тренером.

Источник: Sport24.

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Теги: Сборная России Гусев
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