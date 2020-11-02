РФС подтвердил назначение Гусева старшим тренером юношеской сборной России

Экс-игрок ЦСКА Ролан Гусев принял юношескую сборную России 2006 года рождения в качестве старшего тренера.
Фото: ТАСС
Ролан Гусев назначен старшим тренером юношеской национальной сборной 2006 г.р., сообщает Российский футбольный союз.

- Горд возглавить юношескую сборную России. Благодарю за доверие руководство Российского футбольного союза. Со сборной России у меня связано невероятное количество теплых воспоминаний. Достаточно вспомнить стыковой матч против сборной Уэльса, когда мы вышли на Евро-2004.

Надеюсь, с командой 2006 года рождения у нас будет много ярких побед, но главное, чтобы работа со мной помогала прогрессировать ребятам, - передает слова Гусева пресс-служба РФС.

За сборную России экс-полузащитник Ролан Гусев сыграл 31 матч. Кроме того, Ролан является трехкратным чемпионом России, четырехкратным победителем Кубка и двукратным Суперкубка России, а также обладателем Кубка УЕФА - все эти трофеи Гусев завоевал в составе ЦСКА.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Гусев Юношеская сборная России
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

РФС подтвердил назначение Гусева старшим тренером юношеской сборной России
Проведение в Вене матча Лиги Европы между "Рапидом" и "Дандолком" под вопросом из-за теракта
Кучаев: Златан харизматичный, его интересно слушать. Но мне больше близка скромность
"Мы не скрываем информацию, как в Советском Союзе". "Лацио" отказывается называть имена заболевших COVID-19 8
Актер Баринов: шикарный футбол без болельщиков - мертвая тишина и слышно, как тренер ругается матом 2
Луис Адриано отдал голевой пас за "Палмейрас" и помог своему клубу разгромить "Атлетико Минейро"
Актер Баринов: успешная концовка прошлого чемпионата - это не победа "Локомотива", это его удача 1
Хоакин - о Кумане: не стал бы нанимать его даже в качестве обслуживающего персонала
Быстров: мы ни в одном матче с начала чемпионата не видели "Спартак" атакующим 8
Источник: Марадона госпитализирован, причина - не коронавирус 2
Актер Баринов: поражение от "Баварии" - лучшая игра "Локомотива" под руководством Николича
Источник: Гиггз подозревается в нанесении телесных повреждений своей девушке
"Локомотив" - "Атлетико". Где смотреть матч онлайн 3 ноября 2020
Экс-арбитр Николаев: нарушение Хаджикадунича на Соболеве не заслуживает второй желтой карточки 7
Матч Лиги наций Турция – Россия покажет Первый канал 1
Быстров: "Спартак" готов бороться за чемпионство только на словах 11
Конте рассказал, что был близок к тому, чтобы стать тренером "Реала"
Сетьен – Месси: если тебе что-то не нравится, дверь там 1
Футболист "Ниццы" Аталь извинился за лайк под постом Xaбиба
"Фулхэм" одержал первую победу после возвращения в АПЛ. Был обыгран "Вест Бромвич"
Миранчук обратился к болельщикам "Локомотива" перед матчем с "Атлетико"
УЕФА: Евро может пройти в одной стране 3
Роспотребнадзор не выявил нарушений санитарных норм на матче "Спартак" - "Ростов" 4
Глава пресс-службы "Карабаха" призвал убивать армян. Сотрудник будет наказан клубом
Антон Миранчук второй раз подряд признан лучшим игроком месяца в "Локомотиве" 1
Судья Федотов: весь матч "Тамбов" - "Динамо" за Карасёва вытащил VAR 2
В оргкомитете отреагировали на слух о возможном переносе Евро в Россию
УЕФА рассматривает вариант проведения всех матчей чемпионата Европы в России 25
Источник: в "Химках" проведут беседу с Мирзовым, выложившим пост про Макрона 3
Потухший «Спартак», нервный «Тамбов» и жертва «парашютов» Гильерме. Сборная неудачников 13 тура РПЛ 5
Все новости
-