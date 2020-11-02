Ролан Гусев назначен старшим тренером юношеской национальной сборной 2006 г.р., сообщает Российский футбольный союз.
- Горд возглавить юношескую сборную России. Благодарю за доверие руководство Российского футбольного союза. Со сборной России у меня связано невероятное количество теплых воспоминаний. Достаточно вспомнить стыковой матч против сборной Уэльса, когда мы вышли на Евро-2004.
Надеюсь, с командой 2006 года рождения у нас будет много ярких побед, но главное, чтобы работа со мной помогала прогрессировать ребятам, - передает слова Гусева пресс-служба РФС.
За сборную России экс-полузащитник Ролан Гусев сыграл 31 матч. Кроме того, Ролан является трехкратным чемпионом России, четырехкратным победителем Кубка и двукратным Суперкубка России, а также обладателем Кубка УЕФА - все эти трофеи Гусев завоевал в составе ЦСКА.
РФС подтвердил назначение Гусева старшим тренером юношеской сборной России
Экс-игрок ЦСКА Ролан Гусев принял юношескую сборную России 2006 года рождения в качестве старшего тренера.
Фото: ТАСС
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