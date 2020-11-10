Защитник "Вулверхэмптона" Килмен допустил, что будет выступать за сборную России или Украины

Защитник "Вулверхэмптона" Макс Килмен допустил, что в будущем будет играть за сборную России или Украины в связи со своими корнями.

Фото: ФК "Вулверхэмптон"

Футболист заявил, что "оставляет двери открытыми" для этих вариантов.



"Раньше я иногда бывал в Москве и проводил много времени в Киеве, где до сих пор живут мои родственники по маминой линии. Папина сторона целиком эмигрировала в Нью-Йорк, так что мой русский язык недостаточно хорош. Хотя я всё равно умею на нём говорить", — цитирует Килмена BBC.



Килмен является гражданином Англии. До перехода в "Вулверхэмптон" 23-летний футболист выступал за "Мэйденхэд Юнайтед". Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 1,5 млн евро.



В текущем сезоне Английской Премьер-Лиги в составе "волков" Килмен принял участие в 5-и матчах, в которых сделал 1 результативную передачу и получил 1 желтую карточку. Отметим, что во всех играх он выходил в стартовом составе.