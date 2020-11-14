"Игра должна быть равной. Преимущество у вашей команды в дисциплине, самоотдаче и стандартах. У нас же игроки в лучшей форме.
Конкретно в этой встрече я считаю, что Турция будет ближе к победе, чем Россия", - приводит слова Карадениза Metaratings.
Напомним, что за всю историю сборные России и Турции встречались 7 раз. Туркам не удалось одержать ни одной победы.
Матч Турция - Россия состоится 15 ноября в Стамбуле на стадионе "Улкер". Главным арбитром встречи назначен польский судья Шимон Марчиняк. Стартовый свисток встречи прозвучит в 20:00 по московскому времени.
Карадениз: считаю, что Турция будет ближе к победе, чем Россия
Бывший игрок "Рубина" Гекдениз Карадениз сделал прогноз на матч Лиги наций УЕФА Турция - Россия.
Фото: ФК "Рубин"
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