Карадениз: считаю, что Турция будет ближе к победе, чем Россия

Бывший игрок "Рубина" Гекдениз Карадениз сделал прогноз на матч Лиги наций УЕФА Турция - Россия.

Фото: ФК "Рубин"

"Игра должна быть равной. Преимущество у вашей команды в дисциплине, самоотдаче и стандартах. У нас же игроки в лучшей форме.



Конкретно в этой встрече я считаю, что Турция будет ближе к победе, чем Россия", - приводит слова Карадениза Metaratings.



Напомним, что за всю историю сборные России и Турции встречались 7 раз. Туркам не удалось одержать ни одной победы.



Матч Турция - Россия состоится 15 ноября в Стамбуле на стадионе "Улкер". Главным арбитром встречи назначен польский судья Шимон Марчиняк. Стартовый свисток встречи прозвучит в 20:00 по московскому времени.

