Экс-игрок "Зенита" Губочан: Жирков в 37 станет лучшим левым защитником на ЧЕ? Может быть! Но и я постараюсь

Бывший защитник "Зенита" и "Динамо" Томаш Губочан, выступающий за кипрскую "Омонию" и сборную Словакии, оценил возможность конкуренции на Чемпионате Европы с защитником сборной России Юрием Жирковым.
Фото: ФК "Зенит"
- Юрий Жирков в 37 лет станет лучшим левым защитником на чемпионате Европы? Все может быть! Но если я буду на Евро, то тоже постараюсь получить эту награду! - передает слова Губочана matchtv.ru.

Сборная Словакии с 35-летним Губочаном в составе 12 ноября пробилась на Чемпионат Европы 2020 года через стыковые матчи. В решающем матче словацкие футболисты переиграли в дополнительное время команду Северной Ирландии со счетом 2:1.

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Теги: Сборная России Сборная Словакии Жирков Губочан
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