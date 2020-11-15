Поединок завершился поражением России со счетом 2:3. На 24-й минуте матча красную карточку получил Андрей Семенов, а на 52-й - арбитр назначил пенальти в ворота российской команды.
"Не хотел бы обсуждать судейство. Хочу отвечать на вопросы, которые касаются игры. Это, конечно, тоже часть игры, но я не хотел бы на это отвечать", - сказал Черчесов.
Сборная России занимает первое место в группе, которое может потерять в случае победы Венгрии в сегодняшнем матче против Сербии.
В заключительном матче Лиги Наций команда Станислава Черчесова сыграет на выезде с Сербией. Поединок состоится 18 ноября.
Источник: "Чемпионат"
Черчесов отказался обсуждать судейство матча с Турцией
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не стал уделять внимание судейству матча Лиги Наций с Турцией.
Фото: Олег Бухарев/Матч ТВ
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