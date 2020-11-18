Разгромом сборной России (5:0) команда Сербии оборвала свою серию без побед, которая составляла 4 матча с учетом дополнительного времени и 8 без его учета. В предыдущий раз сербы выигрывали 8 октября 2020 года, победив в гостях в овертайме Норвегию со счетом 2:1 в рамках полуфинала стыковых матчей за участие на ЧЕ-2020. В основное время Сербия выигрывала только год назад - 14 ноября 2019 года балканцы одержали победу над Люксембургом 3:2.
5 мячей же сербы забивали 28 матчей и почти два с половиной года назад - 9 июня 2018 года в товарищеской встрече они разгромили со счетом 5:1 сборную Боливии.
Сербия в игре с Россией оборвала 4-матчевую безвыигрышную серию. 5 голов сербы не забивали с июня 2018-го
Сборная Сербии разгромной победой над Россией (5:0) завершила свою безвыигрышную серию, которая насчитывала 4 игры. С учетом только основного времени сербы не побеждали 8 матчей.
Фото: AFP
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