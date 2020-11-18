Сербия в игре с Россией оборвала 4-матчевую безвыигрышную серию. 5 голов сербы не забивали с июня 2018-го

Сборная Сербии разгромной победой над Россией (5:0) завершила свою безвыигрышную серию, которая насчитывала 4 игры. С учетом только основного времени сербы не побеждали 8 матчей.

Фото: AFP