- У нас такая команда, что может как обыграть любого соперника, так и уступить. Успешность прохождения отбора к мировому первенстве в Катаре будет зависеть от психологической и функциональной готовности футболистов. За счет голого мастерства мы не способны обыграть даже самую слабую европейскую команду. Необходимо возвращать ту силу духа, благодаря которой российская сборная побеждала прежде. Ничего хорошего в попадании в третью корзину при жеребьевке, конечно, нет, но и трагедию из этого делать не стоит, - цитирует Гершковича "МК".
Сборная России неудачно провела ноябрьское окно ФИФА. 12 ноября наша команда не смогла переиграть в товарищеском матче сборную Молдавии - встреча закончилась со счетом 0:0. Через 3 дня Россия в Стамбуле встретилась с Турцией в рамках 5 тура группы 3 дивизиона B Лиги наций и уступила 2:3, полтора тайма сыграв в меньшинстве после удаления на 24 минуте Андрея Семенова из-за ошибки Магомеда Оздоева. 18 ноября наша команда потерпела разгромное поражение со счетом 0:5 в Белграде от Сербии. По итогам ноябрьских матчей сборная России потеряла 5 строчек в рейтинге ФИФА, а в списке европейских сборных опустилась на 21 место и попала в третью корзину "посева" на жеребьевке евроотбора к ЧМ-2022, которая состоится 7 декабря.
Гершкович: сборная России может как обыграть любого соперника, так и уступить
Экс-тренер сборной России Михаил Гершкович прокомментировал попадание сборной России в третью корзину "посева" на жеребьевку отборочного турнира к ЧМ-2022.
Фото: РИА Новости
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