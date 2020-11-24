"Главному тренеру сборной России не следовало уходить в отставку после поражения со счетом 0:5. Если бы это следовало сделать, я бы это сделал.
Прежде всего, я сам был шокирован результатом с Сербией. Есть глобальные задачи, которые мы решили", - сказал Черчесов в эфире телеканала "Матч ТВ".
Сборная Россия заняла второе место в группе в Лиге Наций и не смогла пробиться в дивизион А. Команда Черчесова набрала 8 очков в 6-и матчах. Соперниками России по групповому этапу были Венгрия, Сербия и Турция.
По итогам ноябрьских матчей национальная команда России потеряла позиции в рейтинге сборных УЕФА, из-за чего при жеребьевке квалификации чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре, будет посеяна в 3-й корзине.
Черчесов: я сам был шокирован результатом с Сербией
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал матч Лиги Наций с Сербией.
Фото: Матч ТВ
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