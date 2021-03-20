По данным одного из источников, игроки в перерыве встречи в раздевалке устроили перепалку на повышенных тонах, которая переросла в драку. После этого Рассказов перестал вызываться в молодежку по решению главного тренера сборной Михаила Галактионова.
Второй источник не подтвердил информацию конкретно о драке, однако добавил, что перепалка имела место быть. Также звучали предложения подраться один на один. Сейчас Умяров и Рассказов уже помирились, но этот инцидент повлиял на карьеру Николая в молодёжной сборной России.
Напомним, что оба игрока принадлежат московскому "Спартаку". На данный момент Рассказов выступает на правах аренды за тульский "Арсенал".
Источник: "Чемпионат"
СМИ: Рассказова могли не вызвать в сборную на молодежный Евро из-за конфликта с Умяровым
Между футболистами молодежной сборной России Наилем Умяровым и Николаем Рассказовым произошел конфликт в раздевалке во время матча команды против Польши 8 октября прошлого года.
Фото: ФК "Спартак"
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