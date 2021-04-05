На все стадионы Евро-2020 будут допущены зрители

Все 12 городов, принимающих игры чемпионата Европы-2020, заявили УЕФА о готовности принять хотя бы часть болельщиков.

Фото: Sport24

Источник сообщает, что ранее президент УЕФА Александр Чеферин пригрозил лишить права на проведение матчей те города, которые не подтвердят готовность принимать болельщиков.



Чемпионат Европы-2020 был перенесен на год из-за пандемии коронавируса. Новой датой начала турнира стало 11 июня 2021 года. Континентальное первенство начнется матчем сборных Турции и Италии на стадионе "Олимпико" в Риме. Помимо итальянской столицы ЧЕ пройдет в Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Глазго, Будапеште и Дублине.



Национальная команда России начнет свое выступление на турнире встречей со сборной Бельгии 12 июня на "Газпром Арене".



Источник: Daily Mail.