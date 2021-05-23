В расположение национальной команды пока не прибыли Арсен Захарян, Александр Головин, Денис Черышев и Алексей Миранчук. Прибытие Черышева ожидается завтра, 24 мая.
Напомним, что отсутствие Захаряна связано с тем, что у игрока появились клинические признаки бактериальной ангины. Если в ближайшие дни у Арсена состояние и гематологические показатели нормализуются, то он присоединится к команде на сборе в Австрии.
Также стало известно, что Антон Заболотный, Марио Фернандес и Андрей Мостовой на данный момент тренируются по индивидуальной программе.
Источник: Sport24
Стало известно, когда Черышев прибудет в расположение сборной России
Сборная России проводит первые тренировочные занятия на сборе в Австрии без четырех футболистов.
Фото: shutterstock.com
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