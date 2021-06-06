Напомним, ранее сборная Украины представила форму на чемпионат Европы. На ней изображена карта страны с Крымом в ее составе. Впоследствии стало известно, что УЕФА одобрил выступление сборной Украины на Евро в этой форме.
Гамула заявил, что выступает против совмещения политики и футбола. Также он высказался о потенциальной встрече сборных России и Украины на чемпионате Европы.
"Многим людям наверняка может быть обидно из-за всей этой ситуации. Я бы не хотел, чтобы футбол и политика совмещались. Но, к сожалению, есть люди, которые объединяют эти два понятия.
Лучше бы было, если бы на Евро сборная России и сборная Украины не встречались бы? Почему вы так думаете? Если обе выйдут в финал, его же никто не отменит. Никто никуда звонить не будет. Дай бог, чтоб дошли. Я буду только рад", - сказал Гамула.
Источник: Sport24
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Гамула: если сборные России и Украины выйдут в финал Евро, его не отменят. Дай бог, чтоб дошли
Российский и украинский тренер Игорь Гамула поделился мнением о ситуации с дизайном формы сборной Украины на Евро-2020.
Фото: "Ростов"
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