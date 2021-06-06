Гамула: если сборные России и Украины выйдут в финал Евро, его не отменят. Дай бог, чтоб дошли

Российский и украинский тренер Игорь Гамула поделился мнением о ситуации с дизайном формы сборной Украины на Евро-2020.

Фото: "Ростов"