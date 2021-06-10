- УЕФА принял к сведению позицию РФС и частично удовлетворил наш запрос. При этом считаем, что даже с внесенными изменениями форма сборной Украины остается политизированной и создает опасный прецедент, - передает слова представителя службы коммуникаций РФС Sport24.
Ранее стало известно, что УЕФА обязал Украину внести изменения в форму футбольной сборной на Евро-2020, убрав с нее вторую часть националистического лозунга ОУН и УПА. Также появилась информация, что Украинская ассоциация футбола начала переговоры с УЕФА о сохранении на форме сборной этого слогана.
Источник: УЕФА обязал сборную Украины изменить скандальную форму
УАФ начала переговоры с УЕФА по вопросу сохранения слогана "Героям слава" на форме сборной Украины
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В РФС отреагировали на решение УЕФА внести изменения в форму сборной Украины на Евро-2020
Служба коммуникаций РФС прокомментировала решение УЕФА обязать сборную Украины убрать с футбольной формы политический лозунг, имеющий националистическое происхождение.
Фото: РФС
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