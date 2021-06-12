У Эриксена остановилось сердце во время матча Евро. Но он в сознании, состояние стабилизировалось!

Датчане бодро начали домашнюю игру, а за собой команду по традиции вел лучший игрок страны многих лет Кристиан Эриксен. Забить не удавалось, близился перерыв, а датчане начинали из аута очередную атаку через Кристиана. Но тут еще до приема мяча повалился на газон.
Дальше - полнейший ужас, оцепенение и наворчивающиеся слезы. Партнеры в слезах и с молитвами окружили лежащего без сознания Эриксена и врачей. Ренимировать его пытались не одну, не две и не 5 минут. Непостижимый провал - на поле так и не выехала скорая. Комментатор Роман Трушечкин сказал, что проехать на поле ей невозможно. Черт, на чемпионате Европы! Когда на любом матче чемпионата России скорая бы мгновенно была на месте!
На поле выбежала и ревущая жена Эриксена, которую пытались успокоить Симон Кьер и Каспер Шмейхель. Но главное - Кьер проследил за тем, чтобы у Кристиана не запал язык!
Минут через 20 после случившегося Кристиана унесли, прикрывая финскими флагами.
Его увезли со стадиона на скорой помощи. Фотограф Friedemann Vogel из AFP/Getty сделал обнадеживающее фото. Пусть было не до конца понятно, в каком состоянии Кристиан, но потом стало известно, что он в сознании, а рука, поддерживающая лоб, принадлежит ему.
Фото: AFP/Getty Friedemann Vogel
Пресс-служба УЕФА в 20:26 по московскому времени сообщила, что Эриксен был доставлен в больницу, и его состояние стабилизировалось.
Только бы все обошлось!