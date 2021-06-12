У Эриксена остановилось сердце во время матча Евро. Но он в сознании, состояние стабилизировалось!

Весь мир с Кристианом
Матч Дания - Финляндия должен был стать разминкой перед главным блюдом дня - матчем России и Бельгии. Но сейчас вообще не до футбола.

Датчане бодро начали домашнюю игру, а за собой команду по традиции вел лучший игрок страны многих лет Кристиан Эриксен. Забить не удавалось, близился перерыв, а датчане начинали из аута очередную атаку через Кристиана. Но тут еще до приема мяча повалился на газон.

Дальше - полнейший ужас, оцепенение и наворчивающиеся слезы. Партнеры в слезах и с молитвами окружили лежащего без сознания Эриксена и врачей. Ренимировать его пытались не одну, не две и не 5 минут. Непостижимый провал - на поле так и не выехала скорая. Комментатор Роман Трушечкин сказал, что проехать на поле ей невозможно. Черт, на чемпионате Европы! Когда на любом матче чемпионата России скорая бы мгновенно была на месте!

У Эриксена остановилось сердце во время матча Евро. Но он в сознании, состояние стабилизировалось!

На поле выбежала и ревущая жена Эриксена, которую пытались успокоить Симон Кьер и Каспер Шмейхель. Но главное - Кьер проследил за тем, чтобы у Кристиана не запал язык!



Минут через 20 после случившегося Кристиана унесли, прикрывая финскими флагами.


Его увезли со стадиона на скорой помощи. Фотограф Friedemann Vogel из AFP/Getty сделал обнадеживающее фото. Пусть было не до конца понятно, в каком состоянии Кристиан, но потом стало известно, что он в сознании, а рука, поддерживающая лоб, принадлежит ему.

Фото: AFP/Getty Friedemann Vogel


Пресс-служба УЕФА в 20:26 по московскому времени сообщила, что Эриксен был доставлен в больницу, и его состояние стабилизировалось.

Только бы все обошлось!

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Теги: Эриксен Сборная Дании
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