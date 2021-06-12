Джикия - хорош, Дзюба - плох, Семенов и Шунин - главные виновники поражения. Оценки матча против Бельгии

Шунин - 1.5. В первом пропущенном мяче обвинять Шунина сложно. Второй же гол бельгийцев практически целиком и полностью на совести вратаря. Антон в не самой сложной ситуации отбил мяч прямо на Менье, отдав тому, по сути своей, голевую передачу. Грубая ошибка, которая придала сопернику уверенности и, давайте будем честны, лишила нас веры в успешный для сборной России исход встречи. Третий гол Шунин пропустил в ближний угол, что тоже испокон веков является вратарской ошибкой. Таким образом, за всю игру он отбил только один удар.
Фернандес - 2.5, Семёнов - 1.0, Джикия - 3.5, Жирков - 3.5. Начнем с более-менее позитивного. Джикия сыграл как всегда самоотверженно и с должным настроем. Игрок "Спартака" был одним из лучшим в составе нашей сборной. На его счету 6 выносов, 1 перехват и 3 выигранных единоборства. У всех других защитников сегодня эти показатели хуже. Хотя Жирков тоже достойно играл против лучшей сборной мира в рейтинге ФИФА. Юрий Валентинович не раз успешно играл на опережении, грамотно читал игру и пресекал обостряющие передачи. В конце первого тайма, к сожалению, получил травму, которая вынудила уступить место на поле Караваеву.
Семенов провалил стартовую встречу на Евро-2020. Андрей, если называть вещи своими именами, привез первый гол. Зачем он сделал легитимным положение Лукаку, почему после этого поднял руку и бросил играть - не объянить. При этом ошибался Семенов не только в этом эпизоде, но и в ряде остальных. Провал. Фернандес нанес единственный удар сборной России в створ в матче против Бельгии - грустно глобально, но плюс конкретно для Марио. Другое дело, что в защите ему не всегда удавалось зарабатывать плюсики. Фернандес временами давал обыгрывать себя и не обеспечивал на своем фланге нужную надежность.
Баринов - 2.0, Зобнин - 2.0, Оздоев - 2.5, Кузяев - 2.5, Головин - 2.0. Кузяев получил травму в жестком столкновении с Кастанем и покинул поле через полчаса после начала матча. За сыгранные минуты Далер, действуя на левом краю полузащиты и периодически опускаясь в помощь к Жиркову, ничем особенным не отличился. Разве что примечателен тот факт, что все его передачи оказались точными, но обостряющих среди них не было ни одной. Баринов не сделал ни одного перехвата и ни одного выноса, не заблокировал ни одного удара, каждый третий пас отдавал неточно. Неудивительно, что Черчесов заменил его в перерыве.
Зобнин записал на свой счет неточный удар в самом начале второго тайма, но в остальном обострял не очень успешно. С уверенностью можно сказать, что Роман провел слабый матч. Не более сильную игру показал Головин. Полузащитник "Монако" отдал лишь одну обостряющую передачу, не лучшим образом подавал угловые, нанес только один удар, который оказался неточным. Безусловно, это не то, что мы ждем от Александра. Оздоев зачастую принимал простые решения, не желая рисковать и обострять. В игре против Бельгии такая тактика к успеху не привела. Хотя в обороне Магомед был неплох - блокировал удары, делал больше других перехватов и хорошо вел единоборства.
Дзюба - 2.0. Дзюба традиционно выигрывал верховые единоборства, адресатом которых он неизбежно оказывается в любом матче, но толку от этого сегодня было мало. Лишь один раз скидка нападающего привела к остроте у ворот Куртуа, но и тогда Оздоев пробил мимо. Сам Артем в этот субботний вечер не нанес ни одного удара, зато в офсайд залезал исправно. Удивительно, что Дзюба сыграл все 90 минут. Удивительно, что Соболев и Заболотный так и не вышли на поле. Удивительно, что Черчесов выпускал не форвардов, а Дивеева и Мухина.
Черышев - 1.5, Караваев - 2.5, Дивеев - 2.0, Мухин - 3.0, Миранчук - 2.0. Черышев сыграл очень слабо. Показательно, что Черчесов уже на 63-й минуте сделал обратную замену и убрал с поля бесполезного игрока. К Денису есть вопросы по второму голу, когда он оставил в полном одиночестве Менье. К Денису есть вопросы по качеству работы с мячом и по активности на чужой половине поля. За полчаса игрового времени он коснулся мяча лишь 9 раз, большая часть из которых были крайне не удачными.
Дивеев и Караваев выиграли по 3 единоборства на каждого, что является лучшим показателем в нашей сборной. Но назвать их игру хорошей все-таки будет не совсем корректно. К тому же Дивеев упустил Лукаку и позволил тому довести дело до разгрома. Мухин оставил о себе неплохое впечатление. Отметился перехватами и заработанными штрафными, понравился самоотдачей и был, пожалуй, единственным, кто вышел на замену и усилил игру команды. Миранчук вышел вместо Черышева и сыграл так же слабо, как и Денис. Получилась эдакая замена шила на мыло.
Фото: твиттер сборной России, официальный сайт УЕФА
Джикия - хорош, Дзюба - плох, Семенов и Шунин - главные виновники поражения. Оценки матча против Бельгии
Единственный удар сборной России в створ нанес Фернандес. Дзюба сыграл очень слабо, но провел на поле все 90 минут, а Соболева и Заболотного Черчесов почему-то так и не выпустил.
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