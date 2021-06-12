"Мы играли, возможно, с будущим чемпионом Европы. Увы, огромная разница в классе несомненна. Но все решили индивидуальные ошибки Шунина и Семенова в первом тайме. У нас нет достойных защитников, кроме Джикии. И даже в ближайшей перспективе никого не видно", - сказал Федун.
Сборная России проиграла Бельгии со счетом 0:3 в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020. На 10-й минуте счет в матче открыл форвард бельгийцев Ромелу Лукаку. Случилось это после ошибки защитника сборной России Андрея Семенова. На 34-й минуте защитник Тома Менье удвоил преимущество бельгийцев. В конце встречи Лукаку оформил дубль и довел счет до крупного.
В следующем туре россияне в Петербурге проведут матч с Финляндией. Эта встреча пройдет 16 июня и начнется в 16:00 мск.
Защитник Георгий Джикия в минувшем сезоне провел в составе "Спартака" 28 матчей в РПЛ, на его счету 1 голевая передача. За сборную России 27-летний футболист сыграл в 34 матчах и забил 1 гол. Дебютировал Джикия в национальной команде в 2017 году.
Источник: Матч ТВ
Федун - о поражении сборной от Бельгии: у нас нет достойных защитников, кроме Джикии
Владелец "Спартака" Леонид Федун прокомментировал поражение сборной России от Бельгии (0:3).
Фото: ФК "Спартак"
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