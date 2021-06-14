Семин: Украина - очень перспективная, молодая команда. Игру сборной России я не комментирую

Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин высказался о матче Евро-2020 между сборными Нидерландов и Украины (3:2).
Фото: Чемпионат
"Мне матч понравился. Это был футбол хорошего качества. Игроки одной и другой команды продемонстрировали высокий уровень. Лучший матч? Ну, почему… Мне понравился матч Италия - Турция, также матч Англия - Хорватия. Мне вообще нравятся игры, которые проходят на чемпионате Европы.

Как на фоне Украины выглядит Россия? Сложно сравнивать. Я считаю, это совершенно разные сборные, разные игроки. Украина - очень перспективная, молодая команда. Так могу сказать. Игру сборной России я не комментирую", - приводит слова Семина "РБ Спорт".

Сборная Украины проиграла Нидерландам со счетом 2:3. Сборная Нидерландов обыграла Украину со счетом 3:2. Голландцы набрали 3 очка и занимают 2-е место в группе С. Украина в этом квартере располагается на 3-м месте.

Во втором туре Нидерланды в Амстердаме сыграют против Австрии (17 июня, 22:00). Сборная Украины в Бухаресте проведет матч против Северной Македонии.

Сборная России проиграла Бельгии со счетом 0:3 в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020. На 10-й минуте счет в матче открыл форвард бельгийцев Ромелу Лукаку. Случилось это после ошибки защитника сборной России Андрея Семенова. Футболист сборной России не смог выбить мяч после кросса в российскую штрафную, позволив Лукаку развернуться и пробить точно в угол ворот. На 34-й минуте защитник Тома Менье удвоил преимущество бельгийцев. В конце встречи Лукаку оформил дубль и довел счет до крупного.

Бельгийцы набрали 3 очка и идут на 1-м месте в группе B. Россия располагается на последнем, 4-м месте. В следующем туре россияне в Петербурге проведут матч с Финляндией, которая обыграла Данию (1:0) в 1-м туре Евро-2020. Этот матч пройдет 16 июня и начнется в 16:00 мск.

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Теги: Семин Сборная России Сборная Украины
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