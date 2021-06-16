Воронков отметил, что наставник сборной Станислав Черчесов включил Миранчука в основной состав, чтобы проверить его. По словам тренера, Черчесов постоянно сомневается в способностях Алексея.
"Думаю, это очередная проверка от Черчесова. Он в Леше постоянно сомневается. А сейчас решил попробовать, вдруг пойдет. Миранчук же себя показывал в контрольных играх. Если что-то пойдет не так, он уберет Лешу и тот станет игроком ротации", - сказал Воронков.
Отметим, что игра второго тура группового раунда Евро-2020 Финляндия - Россия проходит в эти минуты на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге. Счет в матче не открыт.
Источник: Sport24
Первый тренер Миранчука прокомментировал выход игрока в стартовом составе сборной России на матч с финнами
Александр Воронков, первый тренер хавбека сборной России Алексея Миранчука, высказался о включении игрока в стартовый состав национальной команды на матч с финнами.
Фото: Getty Images
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