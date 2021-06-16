- Первый тайм был ожидаемый. А во втором нас прижали сильно к своим воротам, хотя счет был довольно скользкий. Возможно, был план играть на удержание счета. В первом тайме игра была такой, какой и должна была быть: мы владели мячом, финны оборонялись. А во втором финны начали больше из обороны выходить в атаку, и их можно было на этом поймать. Мне кажется, при счете 1:0 россияне начали играть на результат, - передает слова Алексея Еременко-ст. Metaratings.
В матче группового этапа Чемпионата Европы-2020 сборная России победила команду Финляндии со счетом 1:0, единственный гол в этой игре был забит на 45+2 минуте атакующим полузащитником Алексеем Миранчуком, получившим мяч от нападающего Артема Дзюбы. В первом тайме наша команда нанесла по воротам соперника 7 ударов, 2 из которых пришлись в створ, в то время как финны - 3 удара (0 в створ). Во втором тайме статистика ударов составила 7 (1 в створ) у сборной России и 8 (1 в створ) у сборной Финляндии.
Алексей Еременко-ст. о матче Финляндия - Россия: во втором тайме нас сильно прижали к своим воротам
Экс-главный тренер нескольких финских клубов Алексей Еременко-старший прокомментировал игру команд в матче Чемпионата Европы-2020 Финляндия - Россия (0:1).
Фото: РФС
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!