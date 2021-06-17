Кокорин - о сборной России: там все профессионалы, они занимаются футболом, готовятся к играм

Нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин высказался о выступлении сборной России на чемпионате Европы-2020.
Фото: ФК "Фиорентина"
- Команде нужны слова поддержки. Ребятам удачи, впереди важный матч.

Как нужно сыграть с датчанами? Не знаю. Главное – выиграть хотя бы 1:0. Но как правильно сыграть, лучше подскажет тренерский штаб.

Какие слова поддержки перед турниром говорил сборной? Там все профессионалы, они занимаются футболом, готовятся к играм. Все понимают степень важности турнира и матчей, - приводит слова Кокорина "РБ-Спорт".

Напомним, что в первом матче на Евро-2020 подопечные Станислава Черчесова крупно уступили сборной Бельгии (3:0). Авторами забитых мячей в составе "красных дьяволов" стали защитник Томас Менье и нападающий Ромелу Лукаку, оформивший дубль.

Во второй игре против национальной команды Финляндии россияне добились минимальной победы усилиями хавбека Алексея Миранчука.

Матч Россия - Дания состоится 21 июня на "Паркен Стэдиум" в Копенгагене. Стартовый свисток игры прозвучит в 22:00 по Москве.

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Теги: Кокорин Сборная России Сборная Дании
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