Напомним, ранее СМИ сообщили, что финал чемпионата Европы могут перенести из Лондона в Будапешт из-за антиковидных ограничений в Великобритании.
В пресс-службе УЕФА заявили, что финал Евро-2020, вероятно, все же пройдет в Лондоне.
"Мы уверены в том, что финальная неделя чемпионата Европы пройдет в Лондоне, хотя всегда существует план действий в непредвиденных ситуациях", - сказали в пресс-службе.
Отметим, что финал чемпионата Европы планируют провести 11 июля на лондонском "Уэмбли".
Источник: РИА Новости
В УЕФА отреагировали на информацию о возможном переносе финала Евро-2020 в Будапешт
В УЕФА прокомментировали данные о том, что финал Евро-2020 могут перенести из Лондона в Будапешт.
Фото: УЕФА
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