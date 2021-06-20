Наставник сборной Дании: Россия - одна из команд, которые сложнее всего понять

"Мы постараемся повторить то, что продемонстрировали в матче с Бельгией. У нас были неплохие моменты в той игре. Нам есть что улучшать. Постараемся сделать это в завтрашнем матче. Нам надо подкрутить совсем небольшие моменты. <...> У нас есть четкое представление о том, что нас ждет. Россия играла по разным схемам последние 15 матчей, и это одна из команд, которые сложнее всего понять", - сказал Юльманн.
Отметим, что матч сборных Дании и России пройдет завтра, 21 июня, в Копенгагене. Стартовый свисток встречи прозвучит в 22.00 мск.
Сборная Дании не имеет очков в своем активе и пребывает на последнем месте в турнирной таблице группы B. Россияне набрали три очка и занимают второе место, отставая на три балла от лидирующих бельгийцев.
Источник: Чемпионат
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Наставник сборной Дании Каспер Юльманн поделился планом команды на игру с Россией в третьем туре группового этапа Евро-2020.
Фото: Getty Images
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