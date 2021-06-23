Рахимов: а поняли бы сборную России, если бы она играла по схеме венгров с таким "автобусом"?

Российский тренер Рашид Рахимов поделился мнением о выступлении сборной Венгрии на Евро-2020.
Фото: Reuters
Рахимов отметил, что сборная Венгрии показывала оборонительный футбол на Евро, но при этом играла активно и жестко. По его словам, венгры провели все три матча группового этапа чемпионата Европы на хорошем уровне.

"Автобусы" венгров были активные, они играли жестко. Во всех единоборствах они проявляли свой максимум. Если взять весь турнир, то нужно отметить три сборные, которые все свои матчи провели на одном хорошем уровне. Это итальянцы, датчане и венгры.

Мы проводим параллели и говорим о сборной России. А поняли бы сборную России, если бы она в своей группе играла по этой схеме, как говорите, с таким "автобусом"? Надо обороняться, надо стоять в защите. Мы этого тоже бы не поняли, поскольку мы так не играем, и у нас другая группа", - сказал Рахимов.

Отметим, что накануне сборная Венгрии сыграла вничью с Германией в матче третьего тура групповой стадии Евро-2020 (2:2). Венгры набрали два очка и прекратили выступление на турнире, заняв последнее место в группе F. Германия вышла в плей-офф со второго места в группе, в 1/8 финала она встретится с Англией.

Источник: Матч ТВ

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Теги: Рахимов Сборная Венгрии Сборная России Евро-2020
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