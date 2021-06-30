"Советский футбол отличался тем, что каждый атакующий игрок имел какой-то свой финт. Сегодня ни один нападающий нашей сборной не умеет обыгрывать один в один. Какой финт у Дзюбы? Это плохая пародия Роналду. Защитника "Тамбова", конечно, можно обыграть. Но когда ты выходишь на европейский уровень…" - приводит слова Орлова Sport24.
Напомним, Дзюба стал лучшим бомбардиром минувшего сезона Российской Премьер-Лиги, отличившись 20-ю голами в 27 матчах. Отметим, что 4 мяча 32-летний форвард забил в последнем туре чемпионата в ворота "Тамбова", финишировавшего на последнем месте.
Сборная России на чемпионате Европы-2020 не смогла выйти из группы, где ее соперниками были Бельгия, Дания и Финляндия. За 3 матча в активе национальной команды лишь два гола, один из которых - с пенальти.
Орлов: Дзюба - это плохая пародия Роналду
Комментатор Геннадий Орлов раскритиковал техническую оснащенность нападающих сборной России.
Фото: Reuters
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