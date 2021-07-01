Карасёв остаётся на Евро. Только он тащит наших судей после "карточного" перфоманса Иванова

Напомним, что в 2016 году Карасёв стал первым отечественным судьёй, который удостоился приглашения на крупный международный турнир за последние 12 лет. На Евро во Франции он отработал два матча: Румыния – Швейцария и Исландия – Венгрия.
Что примечательно, в каждом из поединков рефери назначал пенальти и показал по 6 жёлтых карточек. Обе встречи завершились со счётом 1:1.
Приглашение в плей-офф он не получил, но и больших нареканий за свою работу не услышал.
На Чемпионате мира в России Карасёву достался всего один поединок: он был главным арбитром в матче группового этапа между Австралией и Перу (0:2). В том поединке тоже не произошло чего-то сверхъестественного. И здесь ему не удалось заполучить долгожданную проходку в стадию игр на вылет. Свой шанс он заполучил в этом году.
Уверенно и с хорошей прессой, до двумя подсказками ВАР. Как Карасёв дошёл до 1/4 финала Евро
На Евро-2020 наш арбитр уже отсудил три поединка. Карасёв дебютировал 16 июня. Москвичу досталась игра, которая по вывеске предполагала обоюдоострое противостояние и вполне могла стать непростым испытанием для любого из судей.
Однако борьбы как таковой в матче не получилось: итальянцы усилиями Локателли (оформил дубль) и Иммобиле не оставили от Швейцарии камня на камне. А ведь представители «Скуадры адзурры» могли и вовсе сделать счёт неприличным, но гол Кьеллини был отменён после вмешательства VAR. Здесь у Карасёва было не так много возможностей разглядеть игру рукой.
Кроме того, российскому судье попалась памятная игра между Германией и Венгрией. Она запомнилась результатом (сенсационная ничья) и отчаянной игрой ярких венгров, влюбивших в себя поклонников футбола со всего мира.
В этом поединке Карасёв раздал всего 5 предупреждений в 2 захода: первые две карточки на 28-й и 29-й минутах, а оставшиеся три с 61-й по 66-ю минуты, а в остальном контролировал игру, которая могла оставить немцев без плей-офф.
Определённые вопросы к нему могли возникнуть после матча 1/8 между Нидерландами и Чехией. И задавать их могли, как кажется, только болельщики голландцев, нервно отреагировавшие на удаление Де Лигта. После игры было заметно, что у самих спортсменов претензий к арбитру не имелось.
Однако работу испортило то, что де Лигта Карасев удалил только после подсказки видеоассистента и, соответственно, признания своей ошибки. Вполне возможно, именно это и не позволило ему продолжить турнир именно в качестве главного арбитра.
В дальнейшем Карасёву удалось не упустить нить игры, даже когда соперники стали относиться друг к другу всё жёстче и жёстче, но ключевую ошибку уже было не стереть.
Тем не менее, Карасев собрал хорошие отзывы, особенно в России, где арбитров принято напротив критиковать и разносить. Тут нельзя не сказать о прекрасной физподготовке россиянина: в каждом из матчей он был лёгок (очевидно, что готовился не со сборной России). И, конечно, мимика, которая на этом Евро запомнилась всем.
До Карасева россияне не судили на крупном турнире 10 лет. В последнем матче Иванов показал 14 «жёлтых» с 4 удаления на чемпионате мира
Но говорить о том, что Карасёв окончательно вернул авторитет российских судей, пока что рановато. Не то чтобы наших не уважают, но знаменитый «карточкапад» или «нюрнбергский трибунал» ещё долго останется в памяти любителей футбола.
В 2006 году российскому арбитру Валентину Иванову достался поединок 1/8 финала чемпионата мира между Нидерландами и Португалией. И без того достойная по уровню участников игра превратилась в настоящее зрелище, став в одном лице скандалом и мемом.
Сам результат, гол Манише и проход португальцев просто блекли на фоне листопада из жёлтых и красных карточек, которых раздал судья Иванов. Начал он бодро, показав «горчичник» Марко ван Боммелю уже на 2-й минуте игры. Как правило, ранние предупреждения призваны сразу же остудить пыл соперников, но в тот вечер арбитр предпочёл свой сценарий. Или его вынудили предпочесть команды.
На 6-й минуте карточку в матче получил защитник Булахруз, жёстко въехавший в Роналду. И здесь Иванов еще пожалел голландца, которому можно было и сразу давать красную.
Затем настала пора португальцев: на 20-й минуте карту перед собой увидел Манише, а спустя ещё 11 минут Иванов предупредил Коштинью, откровенно сбившего Филлипа Коку. Именно Коштинья первым был удалён с поля, перехватив мяч рукой в центре поля.
Как ни странно, но сейчас абсолютно все предупреждения кажутся вполне обоснованными. Возможно, после первого тайма Иванову стоило слегка сбавить обороты, но команды очевидно были настроены на настоящую рубку.
На 50-й необязательную карту за фол в центре поля получил португалец Пети. Еще через 9 минут Иванов наградил «горчичником» ван Бронкхорста. Этот эпизод вызвал стычку между ван Боммелем и Фигу, в результате которой первый упал после легкого бодания, а второй удостоился предупреждения.
Следующую карточку на 63-й заработал всё тот же Булахруз (для него она стала второй в матче), заехавший по лицу удиравшему от него по флангу Фигу. Это было второе удаление в матче. Затем на поле началась потасовка, участие в которой принял даже тренер португальцев Сколари.
Рубилово продолжилось на 73-й минуте, когда Деку снёс Хейтингу, после чего вновь началась заварушка. Игроки толкались и спорили. В итоге в период с 73-й по 76-ю «жёлтые» увидели ещё Деку, Снейдер, ван дер Варт и прибежавший на разборки вратарь Португалии Рикарду.
Следующим Иванов предупредил Нуну Валенте, по-хамски срубившего с ног ван Перси. На 78-й минуте Португалия вновь оказалась в меньшинстве – вторую карточку за затяжку времени получил Деку. Российский рефери уровнял составы в дополнительное время, выгнав с поля ван Бронкхорста за фол на Тиагу.
В итоге судья достал и показал 16 жёлтых карточек, за четырьмя из них вдогонку – красные: отдыхать раньше времени отправились голландцы ван Бронкхорст, Булахруз и португальцы Деку с Коштиньей.
После игры в адрес Иванова посыпался град критики: недовольство действиями судьи высказал даже тогдашний президент ФИФА Зепп Блаттер, а его «сам судья мог бы получить желтую карточку» стало классикой. После того инцидента на «мире» Иванов больше не судил, а в следующем году завершил карьеру.
К слову, спустя некоторое время Блаттер всё же извинился перед нашим судьей, фактически признав, что игроки заслужили полученные ими карточки.
Фото: Getty Images