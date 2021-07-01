Карасёв остаётся на Евро. Только он тащит наших судей после "карточного" перфоманса Иванова

Российский арбитр Сергей Карасёв отработает резервным на матче 1/4 финала ЧЕ между Чехией и Данией. Кажется, его судейство начинает возвращать доверие к нашим рефери.