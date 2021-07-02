Он отметил, что не находит смысла в дальнейшем интересоваться жизнью национальной команды.
"К большому сожалению, те вопросы, которые были интересны мне и болельщикам, остались без ответа. Если суммировать, на все был один ответ: "Подождите, вы все увидите на Евро и все поймете". Вот мы и увидели. И снова не получили ответов.
Не услышали их и на пресс-конференции. Поэтому не очень понимаю, в чем дальнейший смысл интересоваться жизнью сборной и поддерживать ее либо не поддерживать. Видимо, сборная существует в каком-то своем измерении и движется в направлении, известном только руководству РФС. Видимо, наши пути с командой не пересекаются", - цитирует Черданцева sportbox.ru.
Напомним, на чемпионате Европы-2020 сборная России под руководством Станислава Черчесова не смогла выполнить задачу на турнир - выход в плей-офф. Национальная команда заняла четвертое место в группе, минимально обыграв Финляндию и крупно проиграв Бельгии (0:3) и Дании (1:4). Технический комитет Российского футбольного союза оценил работу Черчесова как неудовлетворительную, однако выразил поддержку специалисту.
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Черданцев: сборная России существует в каком-то своем измерении
Футбольный комментатор Георгий Черданцев поделился мнением о пресс-конференции главного тренера сборной России Станислава Черчесова.
Фото: соцсети Георгия Черданцева
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