В Госдуме прокомментировали крупное поражение и вылет сборной Украины с Евро-2020

Дмитрий Свищёв, член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи, высказался о матче 1/4 финала Евро-2020 Украина - Англия (0:4) и вылете украинской команды с турнира.

Фото: УЕФА