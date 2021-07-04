"Уровень англичан однозначно выше — это было видно на протяжении практически всей игры. В первой половине матча наши соседи достаточно активно боролись, даже создали несколько перспективных атак. Но давайте честно: английский футбол — это английский футбол. Итоговый результат говорит о многом", - приводит слова Свищева "Чемпионат".
Напомним, англичане открыли счет в игре со сборной Украины уже на 4-й минуте усилиями Харри Кейна. В начале второго тайма команда Гарета Саутгейта отправила еще два мяча в ворота Георгия Бущана - отличились Хари Магуайр и Кейн, оформивший дубль. Окончательный счет встречи установил вышедший на замену Джордан Хендерсон.
В полуфинале чемпионата Европы-2020 сборная Англии сыграет против национальной команды Дании.
"Как УАФ должна будет принимать решение, так и я". Шевченко высказался о своем будущем в сборной Украиныl
"Спасибо за эмоции. Верю в будущее этой команды". Калиниченко - о выступлении Украины на Евро
В Госдуме прокомментировали крупное поражение и вылет сборной Украины с Евро-2020
Дмитрий Свищёв, член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи, высказался о матче 1/4 финала Евро-2020 Украина - Англия (0:4) и вылете украинской команды с турнира.
Фото: УЕФА
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!